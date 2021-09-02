Комаров на эксклюзивном мотоцикле отправится исследовать Пакистан

Известный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в новый сезон проекта "Мир наизнанку" ворвется на ярком, украшенном многочисленными декорациями транспорте, который поражает своим удивительным видом. «Изнанку» Пакистана, которую мало кто видел, зрители телеканала "1+1" увидят 4 сентября, сообщает Clutch.

Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров вернулся в Пакистан и продолжит исследовать мир ее контрастов и тайн. Интересно, что только в городе Карачи работает более 50 000 мастеров, которые занимаются декором автотранспорта. «Мир наизнанку» побывает в мастерской, где создают такой эксклюзивный тюнинг и познакомит зрителей с известным на весь мир мастером Нусрат Икбалом. Дмитрий Комаров погрузится в тонкости декорирования и покажет, как обычный транспорт превращают в произведение искусства.

Своего железного коня Дмитрий Комаров нашел на местном авторынке. Впрочем, на телеведущего ждал сюрприз, оказывается, что официально в Пакистане иностранец не имеет права купить и зарегистрировать мотоцикл на свое имя, но команда «Мира наизнанку» смогла найти решение.

В выпуске зрители узнают, сколько стоил эксклюзивный мотоцикл Дмитрия Комарова от пакистанского «Да Винчи», как его украшали вручную и почему у каждого местного мотоциклиста на ручках руля изображены женские глаза. Также к декору мотоцикла мастер добавил и логотип «Мира наизнанку».