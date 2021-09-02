Конфликт Разумкова и Данилова будет продолжаться и дальше

Источники в политических кругах рассказали, что конфликт главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова будет продолжаться и дальше.

Об этом сообщает Андрей Павловский﻿.

Конфликт будет продолжаться, "поскольку Данилов "наехал" на парламент и перекрутил слова спикера про закон об олигархах".

Дмитрий Разумков хочет, чтобы список олигархов определяла независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны. Он как член СНБО видит в этом конфликт интересов, так как представители бизнеса контактируют с представителями власти.

Ранее Алексей Данилов заявил, что влияние олигархов на Верховную Раду очень большое и это нужно прекращать. А Разумков призвал Данилова назвать народных депутатов, на которых "давят" олигархи.