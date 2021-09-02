В Кремле считают стремления Украины в НАТО опасными для России

В Кремле считают опасными евроатлантические устремления Украины и предупреждают, что вынуждены будут пойти на контрмеры в случае их реализации, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Вашингтоне достаточно позитивно реагировали на такие евроатлантические устремления Украины. Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это вопрос, который повлечет за собой принятие каких-то контрмер, чтобы "провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших рубежей".

На вопрос, представляют ли угрозу для России договоренности, достигнутые в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США, представитель Кремля ответил: "Потенциально - да. Мы, конечно, самым внимательным образом отслеживали результаты этого визита".