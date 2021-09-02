Люди, которые хотят похудеть, часто допускают ошибки в питании, например, пропускают приемы пищи или увлекаются продуктами без сахара, сообщает Корреспондент.

Американские диетологи назвали самые вредные привычки худеющих, которые могут помешать им достичь цели.

Так, эксперт по питанию Роксана Эхсани указала на негативные последствия отказа от перерывов на еду во время работы.

"Многие из нас могут испытывать соблазн работать во время завтрака и обеда, однако отсутствие надлежащего перерыва на еду на самом деле может принести больше вреда, чем пользы. Это может снизить продуктивность, настроение и гарантирует переедание вечером" , – отметила она.

Также Эсхани предостерегает от приема пищи на рабочем месте, перед экранами телевизора, компьтера и телефона. Это не только уменьшает удовольствие от еды, но и незаметно приводит к перееданию.

Кроме того, негативно сказывается на весе спешка во время еды.

"Мозгу нужно около 20 минут, чтобы получить сигналы о насыщении. Если вы едите слишком быстро, то обязательно будете переедать" , – указала специалист.

Ее коллега Кристен Смит считает, что самой большой ошибкой людей, пытающихся сбросить вес, является нерегулярное питание.

"Многие не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а пропуски приемов пищи, наоборот, замедляет обмен веществ" , – заявила диетолог.

Смит также не рекомендует использовать безглютеновые диеты и диеты, рассчитанные на быстрый сброс веса.

Касательно первых, нет никаких научных доказательств эффективности, а вторые плохо влияют на психику и дают кратковременный результат.

Также она призывает не увлекаться продуктами с маркировкой "Без сахара".