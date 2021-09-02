В "Слуге народа" прокомментировали встречу Зеленского и Байдена

Совместное заявление президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена свидетельствует, что отношения между двумя государствами вышли на новый уровень, считает председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Заявление президентов окончательно фиксирует, что по своим ценностям Украина является частью западного мира. Запад четко отделяет союзников от соперников и демократию от автократии. Мы - на западной стороне этого противостояния, а это значит, что возврата к "русскому миру" не будет" , - сказал Корниенко.

Народный депутат отметил, что заявление - это рамочный документ, которого еще никогда не было в истории украинско-американских отношений, и он предусматривает подписание ряда договоров между государствами и конкретные результаты. В частности, активизируется деятельность Комиссии по стратегическому партнерству между Украиной и США и будет заключена новая Хартия о стратегическом партнерстве.

Среди значительных достижений переговоров Корниенко назвал поддержку Украины со стороны США в противодействии российской агрессии.

"Наши американские партнеры заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в Нормандском формате и в границах Крымской платформы, а Россия признана нарушителем базовых принципов международного порядка. Поэтому об оккупированных Донбассе и Крыме никто не забыл. При этом основная цель - не компромисс с РФ, а мирное восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях" , - заявил лидер "Слуги народа".

Корниенко также подчеркнул, что США и Украина завершили подготовку стратегического оборонного соглашения, которое предусматривает углубление сотрудничества и помощь Соединенных Штатов в реформировании оборонного сектора, а также в сферах кибербезопасности, информбезопасности и научных исследованиях в оборонной и космической сферах.

По его мнению, это свидетельствует о том, что США рассматривают отношения с Украиной, как основу безопасности и демократии во всей восточной Европе.

"Важно, что американские партнеры признали прогресс Украины еще и во внедрении демократических реформ и обеспечении прав человека. То есть реформы команды Владимира Зеленского получили положительную оценку, так как обеспечивают результат" , - убежден Корниенко.

По его словам, несмотря на это, Украина и США договорились о ключевых стратегических направлениях дальнейшего реформирования судебной системы, в борьбе с коррупцией, продвижении прав человека, борьбе с дискриминацией и реформе управления.

"США констатировали положительные изменения Украины по плану трансформации, который Зеленский представил в Вашингтоне. Наши партнеры готовы инвестировать в эту трансформацию, способствовать инвестированию со стороны бизнеса" , - заявил парламентарий.

Еще одним важным достижением переговоров Корниенко считает готовность сотрудничать в сфере климатической и энергетической безопасности.

"Именно в рамках этого вопроса будет рассмотрено совместном противодействие "Северному потоку 2" и недопущение использования Кремлем газа в качестве оружия против Украины" , - подчеркнул народный депутат.

Он также обратил внимание, что в настоящее время четко очерчено и экономическое сотрудничество.

"Прежде всего, это реформа государственных предприятий, содействие инвестициям американских компаний в экономику Украины со стороны американского правительства. Также предусмотрены совместные проекты в агробизнесе, инфраструктуре, энергетике. Для их поддержки Экспортно-импортный банк США резервирует $3 млрд как начальную сумму с возможностью увеличения" , - отметил политик.

Лидер партии подчеркнул, что, по признанию США, украинско-американские отношения еще никогда не были такими прочными, как при президенте Зеленском.