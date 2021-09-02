Элтон Джон выпустит новый альбом с участием Майли Сайрус и Ники Минаж

Британский певец Элтон Джон 22 октября выпустит альбом The Lockdown Sessions с участием известных артистов, сообщает УНИАН.

Джон записал треки в коллаборации с такими звездами как Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж, Рина Саваяма, Стиви Уандер и другие.

Известно, что музыкант работал над этим альбомом полтора года. Но из-за пандемии коронавируса ему пришлось приостановить концертную деятельность и, разумеется, он так и не смог раньше выпустить этот альбом.