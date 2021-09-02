Ударивший по Нью-Йорку ураган "Ида" привел к человеческим жертвам

По меньшей мере девять жителей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси стали жертвами урагана "Ида". Несколько из них погибли, когда не смогли выбраться из затопленных подвалов, тело одного было найдено в унесенном потоком автомобиле, сообщает NEWSru.

В Центральном парке Нью-Йорка за час выпало 80 мм осадков. Передвижение по улицам разрешено только для специального транспорта, отменены десятки авиарейсов.

Прекратило работу метро, в социальных сетях распространяются фото и видео, где видно, как вода заливает станции.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение из-за сильных дождей. Он заявил, что речь идет о погодном явлении исторических пропорций.