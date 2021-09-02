В Афганистане бойцы сопротивления ликвидировали более 300 талибов

Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана заявили о ликвидации 350 представителей радикальной исламистской группировки "Талибан", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении представителей сопротивления в Twitter.

Они утверждают, что за последние четыре дня 287 талибов в результате боевых действий были ранены, а 35 задержаны.

В то же время высокопоставленный чиновник талибов Мухаммад Джалал сообщил в Twitter, что талибам удалось захватить 11 контрольно-пропускных пунктов и убить 34 бойца сопротивления.

Как передает Al Jazeera, талибы называют требования сопротивления "иррациональными". По их данным, представители сопротивления требуют 30% представительства в новом правительстве страны, а также право не сдавать оружие.