Нетипичная Одесса: что скрыто от глаз туристов

"Южная Пальмира", так еще называют Одессу, остается в списке самых популярных туристических направлений в Украине. Здесь множество интересных культурных, исторических и архитектурных мест. Однако большинство из них уже "заезженные", сообщает 24 Канал.

2 сентября в Одессе празднуют День города. В этом году ей исполняется 227 лет. Поэтому посетив все попсовые локации, стоит обратить внимание на те, которые спрятаны от людских глаз. Поверьте, их вы вряд ли найдете в стандартных туристических путеводителях!

Малоизвестные локации Одессы

Староконный рынок

Если хотите лучше узнать о колоритных жителях Одессы, их традиции и историю – отправляйтесь в центр района Молдаванка, на Староконный рынок, ранее назывался "Скотский". Это самый старый одесский рынок, организованный еще в 1833 году.

Староконный рынок / Фото с инстаграма @ volodymyrdzhezheria

Российская знать всегда восхищалась конными скачками, именно к ним ведет история рынка – сюда завозили новые породы лошадей. Однако впоследствии здесь было тесно, поэтому "Скотский рынок" перенесли, а этот прозвали "Староконный".

Несмотря на то, что в 2004-м рынок реконструировали, блошиный рынок сохранился до наших дней.

Дворик в Пассаже

Об этом месте знает даже мало местных. Говорится о дворике на Дерибасовской, который раскинулся в знаменитом "Пассаже".

Узенькая улочка, вымощенная старинной брусчаткой, царит особенно романтической атмосферой.

Дворик в Пассаже / Фото Екатерины Гамарник

Если захотите посетить дворик, то войти в него можно через сувенирную "Лавку художника".

Деволановский спуск

По дне Карантинной балки, район более известный как "Канава", проходит ли не самая мистическая локация Одессы – Деволановский спуск.

Раньше здесь жили низы общества и люди с судимостью, сейчас же – это заброшенные здания, что вот-вот обвалятся. Говорят, что и сейчас на территории спуска можно встретить бездомных.

Территория Деволановского спуска / Фото Виктории Андреевой

Кто-то ужасается этих трущоб, другие же восхищаются: создают граффити, снимают клипы и устраивают тематические фотосессии, в том числе и туристы.

Здания Деволановского спуска / Фото Виктории Андреевой

Обратите внимание, что через Деволановский спуск переброшены целых три моста: Строгановский, Коцебу и Новикова.

Трасса здоровья

Если пройтись по парку Шевченко в сторону моря, можно попасть на пляж Ланжерон, где и начинается 6-километровая трасса здоровья. Ежедневно здесь можно встретить немало велосипедистов, роллеров и бегунов.

Самым большим преимуществом является то, что трасса проходит мимо береговой линии, сможете подышать свежим морским воздухом.

Трасса здоровья / Фото с инстаграма @urbanic_sea

Кроме того, она оснащена детскими и волейбольными площадками и столами для настольного тенниса.

В общем, это идеальное место для тех, кто любит активно проводить досуг и одновременно наслаждаться прекрасными пейзажами.

Подводный музей

Неподалеку пляжа Ланжерон, всего в 300 метрах от берега, раскинулась еще одна необычная локация Одессы – подводный музей. Его открыл бывший водолаз МЧС Сергей Зятиков в 2012 году.

На глубине 6 – 10 метров (максимальная глубина погружения) есть около восемнадцати экспонатов: статуи в античном стиле, памятники советских вождей, артефакты Крымской и Второй мировой войны, якоря и тому подобное.

На дне подводного музея / Фото Аквапарк Одесса

Вход в музей бесплатный, но за снаряжение и сопровождение дайверов придется заплатить. В прошлом году на одного человека выходило 750 гривен за 40 минут экскурсии.

Памятник создателю эсперанто

Бюст Людвика Лазаря Заменгофа на Дерибасовской под номером 3 – первый и единственный в Украине памятник создателю языка эсперанто.

Памятник создателю эсперанто / Фото из Википедии

Как известно, именно здесь жил Николай Блажков, скульптор, создавший памятник. После того как заказчики – поляки, не забрали "Заменгофа", мужчина решил установить его в своем дворе.



