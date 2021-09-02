При оформлении интерьера кухонного пространства необходимо опираться на свой вкус и мироощущения, а также на модные веяния. Какие цвета дизайнеры рекомендуют нам использовать? По прогнозам дизайнеров, 2022 год будет наполнен светлыми красками и оттенками, сообщает Дела домашние.

В интерьере кухни будут активно применяться такие цвета, как белый, серый, пепельный, телесный, цвет дерева, светлого мрамора, коричневый, красный, голубой и все натуральные оттенки и цвета.

Выбирая цветовое решение для кухни, обратите своё внимание на модные пастельные и натуральные оттенки, например, дерево, камень и т.д. Такие тона дарят спокойствие и умиротворение. Сезон 2022 года — это сезон естественных красок.

Из данного видео вы сможете подробнее узнать, модные тренды кухни 2022.