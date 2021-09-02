В Украине начнут применять блокираторы колес автомобиля

В Украине снова будут применять полицейские блокираторы колес автомобиля. Таким образом, стражи порядка расширят арсенал методов борьбы с нарушителями правил остановки и стоянки, сообщает АвтоПортал.

Государственное инфраструктурное агентство Украины уже зарегистрировало в системе ProZorro тендер на закупку 400 блокираторов колес для Нацполиции общей стоимостью 600 тыс. гривен.

Блокираторы станут альтернативой эвакуаторам. Дело в том, что по закону, эвакуация – крайний метод борьбы с нарушителями правил парковки. Применять ее следует в том случае, если транспортное средство создает препятствия для других участников дорожного движения.

К тому же, правила остановки и стоянки в Киеве и других больших городах нарушают массово и эвакуаторов попросту не хватает. С другой стороны, блокировка колес также побережет время, нервы и средства водителей, ведь снять блокиратор наверняка быстрее и дешевле, чем забрать авто со штрафплощадки.

Также блокировка колес авто может применяться, если водитель управляет авто без прав либо пребывает с состоянии опьянения. Напомним, ранее такой метод борьбы с нарушителями уже применялся, однако был признан незаконным и отменен. Теперь же законодательство изменено и блокировка авто в Украине разрешена.