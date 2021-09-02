Минздрав рассказал, какую COVID-вакцину признает большинство стран

По информации Министерства здравоохранения Украины, вакцина от COVID-19 AstraZeneca является лидером среди препаратов, прививки которыми позволяют путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.

Об этом сообщается на странице Минздрава﻿ в Facebook.

По данным онлайн-издания о визовых требованиях различных стран VisaGuide.World, AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более 140 странах мира. AstraZeneca/Covishield индийского производства - в 60 странах.

Документы о прививках Comirnaty/Pfizer признают более 120 стран, вакциной Moderna - более 80.

Прививки вакциной CoronaVac/Sinovac принимают почти 50 стран.

В Минздраве отметили, что если страна признает документы о прививках определенной вакциной, это еще не значит, что они автоматически дают вам право въезда на территорию. Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой следует путешественник.

Эти требования могут меняться. Проверить актуальную информацию можно на сайте МИД.