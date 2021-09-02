Рогозин отправлял боевиков на Донбасс еще до аннексии Крыма

Известный российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин признался, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин занимался отправкой боевиков на Донбасс, сообщает УНИАН.

На интервью Демушкина обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Российский националист рассказал, что Рогозин лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде террориста Александра Бородая.

"Это был официальный разговор (с Рогозиным – ред.). Это был февраль месяц, еще до референдума в Крыму, еще до всех этих вещей, когда я должен был стать мэром одного из крупных городов и поехать туда, собрав (российский – ред.) националистов" , - отметил Демушкин.

"Такая вот "гражданская война" , - прокомментировал слова Демушкина Денис Казанский.

Демушкин признался, что российских боевиков в Украину отправлял Рогозин.