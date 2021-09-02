С Донбасса в Якутию перевезли 2000 шахтеров с семьями

Две тысячи шахтерских семей с временно оккупированных территорий Донбасса перевезли в российскую Якутию. Такое решение принял работодатель горняков - российский холдинг "Колмар", сообщает Обозреватель.

Компания организовала переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают. Об этом рассказал глава "Колмара" Артем Левин.

Все переехавшие шахтеры и члены их семей уже получили гражданство РФ и поселились в Нерюнгри. Компания призналась, что помогла горнякам получить российские паспорта.

Украинские шахтеры едут в Якутию из-за отсутствия работы на оккупированных территориях. Многие шахты на самом Донбассе, где работали украинские шахтеры, были заброшены и затоплены. В то же время жители Якутии не хотят работать на местных шахтах из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.

Группа "Колмар" включает угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Все они занимаются добычей, обогащением и поставками угля из Якутии. Еще в 2016 году холдинг нанял 200 шахтеров с Донбасса.

Тогда гендиректором группы был Сергей Цивилев, который в 2018 стал замгубернатора Кемеровской области. Цивилев владел 70% акциями "Колмара", когда он занял кресло губернатора, эти акции перешли к его жене. Интересно, что сам Цивилев - родом из Мариуполя.

Еще 30% акций владеет Геннадий Тимченко - известный российский миллиардер, который активно инвестирует в энергетические проекты. Тимченко считается членом "клана Путина". Еще в 1990-х годах будущий олигарх участвовал вместе с Путиным в приватизации предприятий в Санкт-Петербурге.