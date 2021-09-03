Mercedes выпустил обновленный Sprinter

Mercedes выпустил обновленный Sprinter
Фото: Daimler

Обновленный микроавтобус поступит в продажу уже в этом месяце, сообщает 24 Канал.

Mercedes-Benz обновил популярную коммерческую модель во многих аспектах, но главным называет инновационную систему сдвижных дверей Speed Delivery Door.

Новый двигатель, новая трансмиссия, новая система полного привода: благодаря всестороннему обновлению технологий Mercedes-Benz гарантирует, что его знаковый фургон Sprinter предложит больший комфорт во время вождения. Причем “почти на любой местности”.

В основе обновления – мощный и эффективный 2-литровый дизельный двигатель OM 654, знакомый из портфеля легковых автомобилей Mercedes-Benz. В скором времени четырехцилиндровый агрегат будет доступен для заказа в четырех версиях мощности. Также Sprinter получил автоматическую коробку передач 9G-TRONIC, которая сочетается со всеми версиями мотора. Альтернативой ей будет 6-скоростная механическая коробка передач. Третий пункт технического обновления – полный привод с системой крутящего момента по требованию Sprinter 4х4. Грузовые версии Sprinter смогут перевозить до 5,5 тонны груза.

Кроме этих преимуществ в комфорте вождения, начиная уже с этого месяца будет еще и плюс к эргономике и безопасности – благодаря дверям Speed Delivery Door. Это двустворчатые двери с функцией автоматического открывания и закрывания, которые заменяют обычные сдвижные двери.

Световой датчик обнаруживает водителя, как только он подходит к этой части машины и Speed Delivery Door автоматически открываются и закрываются. Это экономит время и снимает нагрузку с водителей, поскольку они могут оставить автомобиль с посылками в руках и двери автоматически закрываются за ними. Не нужно откладывать товар и забирать его снова, как в случае с обычными раздвижными дверями. Автоматическая блокировка будет доступна для заказа как дополнительная опция.

32971__065b931d-b3a3-40a6-bc2d-4172e9bcd555.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__c677fec0-4f80-4ab2-8155-6c94eac9e2ed.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__55ec9fc9-bbb8-497e-962b-5258ca5bfa46.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__48de6f39-7cfe-4167-883b-f5df2825a89f.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__53afff80-07eb-4516-b78a-a112f2054ea7.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__80516bad-640f-4c88-9756-aeae082f3593.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__857d4736-13ae-4291-bab3-a7aaef5e76c8.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__f77e097a-cd26-4162-83e9-e66efda6dd99.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__fc90c570-8f24-4209-b5e9-9533b2683f07.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

32971__ff5b661e-8b17-4d5e-96cf-bd6cd34d0414.jpg
Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics