Mercedes выпустил обновленный Sprinter

Обновленный микроавтобус поступит в продажу уже в этом месяце, сообщает 24 Канал.

Mercedes-Benz обновил популярную коммерческую модель во многих аспектах, но главным называет инновационную систему сдвижных дверей Speed Delivery Door.

Новый двигатель, новая трансмиссия, новая система полного привода: благодаря всестороннему обновлению технологий Mercedes-Benz гарантирует, что его знаковый фургон Sprinter предложит больший комфорт во время вождения. Причем “почти на любой местности”.

В основе обновления – мощный и эффективный 2-литровый дизельный двигатель OM 654, знакомый из портфеля легковых автомобилей Mercedes-Benz. В скором времени четырехцилиндровый агрегат будет доступен для заказа в четырех версиях мощности. Также Sprinter получил автоматическую коробку передач 9G-TRONIC, которая сочетается со всеми версиями мотора. Альтернативой ей будет 6-скоростная механическая коробка передач. Третий пункт технического обновления – полный привод с системой крутящего момента по требованию Sprinter 4х4. Грузовые версии Sprinter смогут перевозить до 5,5 тонны груза.

Кроме этих преимуществ в комфорте вождения, начиная уже с этого месяца будет еще и плюс к эргономике и безопасности – благодаря дверям Speed Delivery Door. Это двустворчатые двери с функцией автоматического открывания и закрывания, которые заменяют обычные сдвижные двери.

Световой датчик обнаруживает водителя, как только он подходит к этой части машины и Speed Delivery Door автоматически открываются и закрываются. Это экономит время и снимает нагрузку с водителей, поскольку они могут оставить автомобиль с посылками в руках и двери автоматически закрываются за ними. Не нужно откладывать товар и забирать его снова, как в случае с обычными раздвижными дверями. Автоматическая блокировка будет доступна для заказа как дополнительная опция.

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler

Фото: Mercedes-Benz Sprinter 2021 / Daimler