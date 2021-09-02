Финнам выплатили компенсации за побочные эффекты COVID-вакцин

Жителям Финляндии, у которых выявили побочные эффекты после вакцинации от коронавируса, выплатили денежные компенсации, сообщает Лента.Ру.

Генеральный директор компании по страхованию фармацевтических рисков, которая занимается вопросом компенсаций, Тиина Хеллгрен рассказала, что на данный момент более 400 финнов подали претензии с жалобами на сильные побочные явления от вакцины. Она отметила, что наиболее частыми из них стали сыпь, болезненные ощущения в лимфатических узлах, повышенная температура и головная боль.

По словам Хеллгрен, жители могут потребовать компенсацию, если побочные эффекты не проходят на протяжении двух недель, а на устранение симптомов уходит крупная сумма денег. Она отметила, что на сегодняшний день выплаты получили около 90 вакцинированных от COVID-19 граждан Финляндии. Отмечается, что сумма компенсации достигает около 2000 евро.