В центре Киева из-за аварии обесточены "Глобус" и фонтаны

В четверг, 2 сентября, в центре Киева произошла авария на городской электросети. В связи с этим в районе Майдана Независимости обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, частично торговый центр "Глобус", а также ближайшие дома, сообщает РБК-Украина.

"Специалистами СВКП "Киевводфонд" совместно с представителями ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" проводятся необходимые действия для восстановления электронапряжения" , - говорится в сообщении "Киевводфон".

Автор: Валерия Полищук