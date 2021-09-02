Порошенко возглавил рейтинг народного доверия

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко занял первое место в Народном рейтинге "100 современников, которые изменили Украину". Он получил наибольшее количество голосов в категории "доверие", а также лучший баланс доверия и недоверия, сообщает Обозреватель.

Опроса читателей о современниках, которые изменили страну и повлияли на ее развитие, проводил журнал "Фокус". Номинанты, отобранные экспертами по уровню влияния, были разбиты на три категории – политика, общество и экономика. Читатели могли голосовать как "за", так и "против", формируя рейтинги доверия и недоверия.

В первую пятерку народного доверия также вошли диссидент, политик, лидер Народного Руху України Вячеслав Чорновил (1937-1999), поэтесса Лина Костенко, Кардинал Любомир Гузар (1933-2012), актриса Ада Роговцева.

Отметим, накануне Дня независимости с помощью экспертов в сфере госуправления, общественной и культурной жизни редакция "Фокуса" выбрала 100 выдающихся современников, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Читателям предложили дать оценку их вклада – как положительного, так и отрицательного.

Главную страницу рейтинга посетило более 250 тыс. пользователей. Но голосовать могли только те, кто находился в Украине и прошел авторизацию в Facebook.