Украинские вузы попали в рейтинг лучших в мире

Сразу 10 украинских высших учебных заведений оказались в рейтинге лучших вузов мира. Самое высокое место среди украинских "вышей" занял Сумской государственный университет, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует World University Rankings 2022, обнародованный Times Higher Education.

Первая десятка рейтинга выглядит вполне предсказуемо. Оксфордский университет занимает первое место шестой год подряд. Второе и третье место делят Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет, на четвертом месте Стэнфордский университет, а на пятом — Кэмбридж. В десятку также вошли Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский и Чикагский университеты.

В рейтинг попали и 10 украинских университетов. Самое высокое место занял Сумской государственный университет (место в диапазоне 501–600).

Места других украинских вузов в рейтинге выглядят следующим образом: