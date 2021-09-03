Apple шпионит за пользователями: Сноуден раскрыл секрет

Американская компания Apple может искать на своих телефонах любую информацию и власти США, России, Китая и других стран могут этим воспользоваться, сообщает УНИАН.

Об этом российской пропагандистской телесети RT заявил бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Он уточнил, что пока что речь идет о запрещенном законом контенте, например, детской порнографии. Но в будущем это можно будет использовать для борьбы с инакомыслием.

"Apple переходит определенный барьер - она пересекает границу между вашими данными и их серверами. Они начинают просматривать ваши телефоны, и искать они там могут все, что угодно. Они могут искать какую-то политически неудобную и финансовую информацию" , - говорит Сноуден.

При этом он уверен, что, как только Apple официально признает хотя бы один такой случай, это станет серьезным прецедентом для тотального нарушения принципов приватности.

"Они больше не смогут принимать решение, что именно искать. Эти решения будет принимать уже не компания, а правительство" , - добавляет экс-сотрудник ЦРУ.

Сноуден уточнил, что Apple не сможет отказать на запросы властей США, России, Китая, Франции, Великобритании, потому что в противном случае компании запретят работать в этих странах.

Напомним, ранее СМИ сообщили о намерении Apple ужесточить контроль над пользователями. Планируется внедрение системы сканирования фотографий, которые хранятся в смартфоне.