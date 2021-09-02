Уволенный экс-глава Одесской таможни получил новую должность

Бывший начальник Одесской таможни Денис Пудрик возглавил главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области. Его на новой должности представили 1 сентября﻿, сообщает Обозреватель.

Денис Пудрик получил новую должность. Источник: Facebook ГУ Госпродпотребслужбы Одесской области

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Приказ о его назначении датирован 26 августа.

"Заместитель главы Одесской областной госадминистрации Олег Муратов представил коллективу нового начальника главного управления Госпропотребслужбы в Одесской области Дениса Валериевича Пудрика" , – сказано в сообщении.

Напомним, что Пудрик два месяца был исполняющим обязанности главы Одесской таможни. Затем его уволили за негативные показатели. В Таможенной службе тогда отмечали, что руководитель не смог наладить нормально работу подчиненных.

Дениса Пудрика представили на новой должности 1 сентября. Источник: Facebook ГУ Госпродпотребслужбы Одесской области

Пудрик был люстрирован, потому что во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Крымскую таможню. Однако через суд ему удалось оспорить решение и добиться компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.