Зеленский в Вашингтоне: что пишет американская пресса

Ключевые моменты: второй европейский лидер, встретившийся с Джо Байденом в Белом доме; роль Зеленского в Украиногейте и обеспокоенность Киева в связи с уходом США из Афганистана, сообщает Деловая столица.

Визит президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с американским коллегой Джо Байден были достаточно широко освещены ведущими изданиями Соединенных Штатов.

Журналисты в большинстве своем, как например, Эшли Паркер и Энн Джиран из The Wasgington Post вспомнили о том, как Зеленский в свое время также активно добивался встречи с 45-м президентом США Дональдом Трампом, но в итоге невольно оказался втянут в Украиногейт – громкий скандал, вспыхнувший после того, как стало известно о давлении Трампа на украинского президента с целью заручиться его поддержкой в кампании против Байдена. Скандал вылился в процедуру импичмента, которую Трампу удалось пережить благодаря лояльности конгрессменов из Республиканской партии.

Встреча же Байдена с Зеленским, пишут Паркер и Джиран, предоставила первому возможность подчеркнуть приоритеты внешней политики США после ухода из Афганистана.

WP также процитировала бывшего посла США в Украине Джона Хербста, который считает, что переговоры с Зеленским были важны для Байдена как раз потому, что в связи с выводом войск из Афганистана у администрации были "очень плохие две недели".

Несмотря на это, как писало издание накануне встречи, президент США вряд ли удовлетворит все просьбы Зеленского, в частности, что касается блокирования строительства газопровода "Северный поток-2".

И все же, по мнению журналистов The Los Angeles Times Эли Стоколса и Трейси Уилкинсон, Байден стремился подчеркнуть то, насколько серьезно он относится к защите интересов Украины в ее войне с Россией.

О чем, отмечается в их статье, свидетельствует тот факт, что Зеленский стал вторым после канцлера ФРГ Ангелы Меркель европейским лидером, который встретился с Байденом в Овальном кабинете.

Такое внимание администрации к Украине обусловлено и желанием успокоить партнеров, в том числе Киев, обеспокоенных уходом американцев из Афганистана.

Как заявил LA Times высокопоставленный чиновник Белого дома, Байден уделяет Зеленскому и Украине "не меньше, если не больше, внимания, нежели любой другой европейской стране".

О тревогах украинской власти, обусловленных ситуацией в Афганистане, пишет и Кристина Лу из Foreign Policy.

Самой серьезной проблемой для Киева сегодня, по ее мнению, как раз и является вывод американского контингента из Афганистана и то, что это может значить для будущего отношений между Украиной и США.

То, что смахивает на решение США отказаться от поддержки союзников, заставило Украину опасаться того, что она станет следующей, говорится в материале Лу.

Об этих опасениях Киева пишут и журналисты CNN Меган Васкес и Кевин Липтек.

По их мнению, встреча Зеленского с Байденом стала "кульминацией многолетней борьбы" за возможность прибыть в Белый дом.

Авторы как и их коллеги напомнили о том, какую роль Зеленский сыграл в Украиногейте и критически отзываются о националистической внешней политике Трампа. Причем в целом – о том, как он, заявляя "Америка прежде всего", очень часто вставал на сторону России, несмотря на ее агрессию в отношении Украины.

"И хотя Байден утверждал, что Америка вернулась, даже союзники задаются вопросом, как долго это продлится — особенно после ухода США из Афганистана" , — говорится в статье CNN.

Редактор NBC News Лорен Иган в своей статье в большей степени акцентировала внимание на разочаровании Банковой позицией Западных союзников.

В первую очередь их нерешительностью в вопросе одобрения заявки Украины на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО), для чего коррупция, по словам Зеленского, не является преградой.

Однако в совместном заявлении по итогам переговоров сроки или гарантии интеграции Украины в НАТО указаны не были.

Встреча с Байденом произошла на "фоне попыток Украины получить в Вашингтоне больше поддержки", отмечает Иган, при этом также подчеркнув тот факт, что Зеленский стал вторым лидером европейской страны, встретившимся с Байденом в Белом доме.

На это указала и журналистка Business Insider Сонам Шет.

По ее мнению, встреча украинского и американского президентов также является "кульминацией" длившихся два года попыток Зеленского попасть на тет-а-тет в Белом доме.

Но переговоры эти имеет огромное значение для обеих администраций – и Байдена, и Зеленского.

Для Байдена – потому что является возможностью отчасти нивелировать ущерб, нанесенный его предшественником; вернуть доверие Украины и подтвердить намерение США и дальше поддерживать Киев, а также их приверженность международным союзам.

Встреча с президентом Украины также позволила Байдену, пишет журналистка The New York Times Энни Карни, дать понять России, что он будет твердо поддерживать стратегического партнера, на территорию которого вторглись силы РФ.

Карни также обратила внимание на заявление Байдена о желании посетить Киев, отметив, что со времен Джорджа Буша, т.е. за последние 13 лет, в Украину не приезжал ни один из президентов США (т.е. ни Барак Обама, ни Дональд Трамп).

Карни пишет: в связи с тем, что украинцы "обескуражены" ситуацией в США, может потребоваться демонстрация поддержки со стороны Америки.

По словам источников NYT, перед встречей Байден поставил перед собой задачу продемонстрировать четкую приверженность суверенитету Украины и "решение позволить Зеленскому стать вторым европейским лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Байдена, стало мощным сигналом о том, что Украина остается приоритетом для администрации".

По мнению же аналитиков Atlantic Council, по итогам переговоров оба лидера могут считать, что вышли победителями.

Зеленский получил от США новое обязательство способствовать укреплению безопасности Украины. А для Байдена на фоне выхода из Афганистана встреча стала шансом доказать, что Соединенные Штаты — хороший партнер.

Аналогичной точки зрения придерживаются и авторы материала Associated Press о переговорах Байдена и Зеленского.

Президент Джо Байден использовал свою первую после окончания войны в Афганистане встречу с иностранным лидером, чтобы направить месседж о том, что США, не обремененные более этой "нескончаемой войной", полны решимости стать более надежным союзником для своих друзей, в данном случае для Украины, пишут Амер Мадани, Лин Бери и Эрик Такер.

После непростых отношений с Трампом Зеленский, отмечается в статье AP, теперь может рассчитывать на президента США, хорошо знающего Украину, и который поддержал ее стремление избавиться от влияния России.

Автор: Владислав Гирман