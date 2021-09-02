NASA начала испытания аэротакси от Joby Aviation
NASA и компания Joby Aviation заявили о начале испытаний электросамолета. В будущем, транспорт будут использовать как аэротакси, сообщает РБК-Украина.
Испытания продлятся до 10 сентября текущего года на базе компании Joby Aviation, расположенной в Калифорнии.
Эксперты NASA будут наблюдать насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.
Отметим, что это первые испытания в которых участвуют специалисты NASA. Возможно, в будущем Joby Aviation запустит эксплуатацию своего аэротакси во всех уголках мира.
После успешности испытаний NASA будут изучать информацию относительно движения самолета, его акустики и взаимодействия с контроллерами.
Благодаря массиву с более чем 50 микрофонами, специалисты будут определять соответствует ли акустический профиль транспорта политике Федерального авиационного управления США, чтобы позволить включить самолет в Национальную систему воздушного пространства.
Автор: Сергей Пышкин