NASA начала испытания аэротакси от Joby Aviation

NASA и компания Joby Aviation заявили о начале испытаний электросамолета. В будущем, транспорт будут использовать как аэротакси, сообщает РБК-Украина.

Испытания продлятся до 10 сентября текущего года на базе компании Joby Aviation, расположенной в Калифорнии.

Эксперты NASA будут наблюдать насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.

Отметим, что это первые испытания в которых участвуют специалисты NASA. Возможно, в будущем Joby Aviation запустит эксплуатацию своего аэротакси во всех уголках мира.

После успешности испытаний NASA будут изучать информацию относительно движения самолета, его акустики и взаимодействия с контроллерами.

Wrapping up the weekend with footage of a previous test flight over Big Sur, California.#eVTOL#aam#electricflightpic.twitter.com/PtS9PTrxOs — Joby Aviation (@jobyaviation) August 1, 2021

Благодаря массиву с более чем 50 микрофонами, специалисты будут определять соответствует ли акустический профиль транспорта политике Федерального авиационного управления США, чтобы позволить включить самолет в Национальную систему воздушного пространства.

Joby Aviation’s all-electric aircraft is set to fly in @NASA’s Advanced Air Mobility National Campaign later this year — the next step in almost ten years of collaboration exploring electric propulsion in aviation. #evtol#advancedairmobility#innovation#collaboration — Joby Aviation (@jobyaviation) July 1, 2021

Автор: Сергей Пышкин