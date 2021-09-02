Предсказана новая жертва китайских репрессий

Следующей жертвой репрессий со стороны правительства Китая могут стать медицинские компании. К такому выводу пришли эксперты из TS Lombard и Capital Economics, сообщает Лента.Ру.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин вновь указал на важность политики «всеобщего процветания», которая подразумевает сокращение разницы в благосостоянии между богатыми и бедными гражданами страны. В рамках кампании по устранению неравенства регуляторы принимают жесткие меры в отношении крупных компаний из различных сфер — от технологий до образования. Они становились жертвами антимонопольных расследований и подвергались административным наказаниям.

Здравоохранение, наряду с образованием и недвижимостью, — одна из крупных сфер Китая, которые потенциально могут быть «недоступными» населению. Рори Грин из TS Lombard считает, что связанные с медициной компании сейчас «особенно уязвимы» — эта отрасль пока единственная не подвергалась нападкам со стороны правительства.

Старший экономист из Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард пояснил, что ограничения, скорее всего, коснутся частных поставщиков медицинских услуг. Вероятно, они не смогут сами устанавливать цены и получать прибыль в полном объеме.

В начале августа здравоохранение назвали одной из надежных сфер для инвестиций в Китае, но акции некоторых медицинских компаний значительно упали в цене. Например, бумаги JD Health с начала года потеряли 50 процентов, а акции Alibaba Health упали на 40 процентов.

Рори Грин призвал инвесторов быть осторожными при выборе вложений — в ближайшее время давление регуляторов вряд ли ослабнет, а в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии оно, скорее всего, усилится. Аналитик посоветовал инвестировать в так называемые «правительственные фавориты» — к ним относятся компании, занимающиеся военной промышленностью, технологическим оборудованием и возобновляемой энергетикой.

От репрессий китайских властей уже пострадали многие крупные компании страны. Ограничения затронули технологических гигантов, дополнительное онлайн-образование, а также косметические компании и производителей алкоголя.