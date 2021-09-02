Экс-глава ПриватБанка пожаловался на МВД в Окружной админсуд

Бывший руководитель национализированного ПриватБанка Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева к Министерству внутренних дел, в котором требует удалить с сайта МВД информацию про объявление его в розыск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины в персонально-справочный учета Единой информационной системы Министерства" , — говорится в сообщении.

Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем с официального сайта МВД, которая находится во вкладке "Поисковые учеты МВД", в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Сейчас суд открыл производство по данному административному делу и будет рассматривать его в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания.

Также ОАСК решил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика — Национальное антикоррупционное бюро Украины.