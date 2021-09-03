Продажи частных домов - на пике за три года: актуальные цены

В августе 2021 года цены на загородное жилье под Киевом начали постепенно снижаться: средняя стоимость квадратного метра составила $1129 против "пиковой" цены в июле – $1170, сообщает Лига.net.

С начала года частные дома подорожали не очень существенно – на 6%. До декабря уровень роста стоимости, по прогнозам экспертов, не превысит 2-3%.

Риелторы отмечают, что сейчас дом популярной квадратуры (около 120 кв. м), с удобным месторасположением и хорошим ремонтом можно приобрести за $144-225 тыс. При этом дуплексы и таунхаусы площадью до 150 кв. м на вторичном рынке оцениваются чуть ниже – в среднем $800 за "квадрат".

В то же время спрос вырос намного существеннее, чем цены. Так, в сезон продаж (март-октябрь) в 2020 году было реализовано 5000 единиц жилья под Киевом (+25% к 2019 году). А в 2021-м только в течение марта-августа было куплено 6500 единиц.

Самыми активными месяцами стали апрель-июль, за этот период было заключено на 30% больше сделок, чем в прошлом году.

Наиболее популярными загородными объектами остаются частные дома и коттеджи площадью на расстоянии до 15 км от столицы и расположенные вблизи водоемов и лесов. Самые востребованные площади – до 100 кв. м (более 65% предложений на рынке) и 100-300 кв. м (45%). Большие коттеджи площадью 300-600 "квадратов" занимают менее 5% рынка.