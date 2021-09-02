Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком (Tim Сook) заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.
"Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным ИТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в четверг вечером.
Кроме того, выступая в Стэндфордском университете в четверг, Зеленский заявил:
"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель … Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы."
"Почему я уверен в этом? Нет. Не потому, что всё возможно. А так как, возможно всё", - добавил он.