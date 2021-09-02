Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным директором компании "Apple" Тимом Куком (Tim Сook) заявил, что Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным ИТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в четверг вечером.

Glad to meet @tim_cook who runs a company that inspires all supporters of digitization around the world. ???????? is already a global IT hub. We are interested in expanding @Apple's presence in Ukraine and implementing new ambitious joint projects. pic.twitter.com/eTMjLl9gJ5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

Кроме того, выступая в Стэндфордском университете в четверг, Зеленский заявил:

"Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет украинской мечты, у нас есть украинская цель … Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной - лидером Европы."