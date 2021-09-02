Формальные обстоятельства есть — Стефанчук о роспуске парламента

У президента Украины Владимира Зеленского есть формальные обстоятельства роспуска парламента, заявил в программе "Сегодня Вечером" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Украина 24.

"Формальные обстоятельства (распустить парламент - ред.) Существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено, или нет; оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет — идея, время которой пришло" , — сказал он.

По словам Стефанчука, до предела ситуация в стране еще не дошло.

"Мне кажется, что это правильный подход — не субьективизироваться на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективную деятельность и достижение тех целей и четких понятных параметров. Если не достигаем, то каким-то образом действовать. Понятно, что и роспуск парламента, и смена правительства — это крайние пределы. Пока я таких перспектив не вижу" , — сказал он.

Ранее Стефанчук рассказал, в чем особенность визита президента Зеленского в США. По его словам, Зеленский выступает в США как экономический посол Украины.