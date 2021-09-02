Высший совет правосудия уволил пятерых судей

Высший совет правосудия уволил пятерых судей

Высший совет правосудия уволил пятерых судей, среди которых двое судей Верховного суда, ранее подавших заявления об отставке, сообщает Новости-N.

На сегодняшнем заседании были рассмотрены материалы об увольнении Василия Огурецкого с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда и Светланы Вус с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Кроме того, были уволены судья Луганского апелляционного суда Владимир Гаврилюк, судья Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерия Босюк и судья Малиновского районного суда Одессы Виктор Корой.

Всего с начала 2021 года на основании заявлений об отставке уволены 110 судей.

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