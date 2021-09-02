Высший совет правосудия уволил пятерых судей, среди которых двое судей Верховного суда, ранее подавших заявления об отставке, сообщает Новости-N.

На сегодняшнем заседании были рассмотрены материалы об увольнении Василия Огурецкого с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда и Светланы Вус с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Кроме того, были уволены судья Луганского апелляционного суда Владимир Гаврилюк, судья Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерия Босюк и судья Малиновского районного суда Одессы Виктор Корой.

Всего с начала 2021 года на основании заявлений об отставке уволены 110 судей.