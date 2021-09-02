Следствие по "делу МН17" попросило помощи у российских военных

Следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году из ЗРК "Бук" одной из воинских частей Курской области РФ, обратилась к российским военным с просьбой предоставить детальную информацию о зенитно-ракетном комплексе «Бук», сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на сайте полиции Нидерландов".

"Благодаря этому обращению Совместная следственная группа надеется получить недостающую, и представить полную картину произошедшего, чтобы родственники погибших смогли наконец обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы" , — указано в сообщении.

Следователи просят предоставить им любую полезную информацию, в том числе фотографии, видеоматериалы, электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе рейса MH17.