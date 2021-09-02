Симметричный ответ: Беларусь пожаловалась на очередь фур на границе

В пресс-службе белорусского госпогранкомитета пожаловались, что Литва и Латвия не выполняют договоренности по пропуску фур с территории Белоруссии, из-за чего на границе скапливаются очереди из грузового транспорта, сообщает Наша Латвия.

"Невыполнение Литвой и Латвией договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию продолжает влиять на скопление фур перед белорусскими пунктами пропуска. Ни один из литовских пунктов пропуска на границе за минувшие сутки не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси", - говорится в Telegram-канале ГПК.

По данным ведомства, сотрудники контрольных органов "Мядининкая" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") впустили в пункт пропуска 56% от определенного договоренностью количества фур. "Латвийские пункты пропуска принимали транспорт ритмично, однако в "Селене" (с белорусской стороны – "Урбаны") въехало 75% от количества автомобилей, определенного договоренностью", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на Украину и в Польшу грузовики выезжали из Белоруссии без задержек.

По оперативным данным ГПК Белоруссии на 12.00, выезда в Латвию ожидают более 130 грузовиков, в Литву – более 960.