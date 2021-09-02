США готовы войти в "нормандский формат"
США выразили готовность принять участие в переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), однако для расширения необходимо согласие всех членов "четверки", сообщает Деловая столица.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на владу".
"Все переговоры — они могут произойти, когда есть согласование на это всех сторон. Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы (и они подтвердили это) участвовать и сделать все, что возможно от них, для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", — сказал он.