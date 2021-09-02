США готовы войти в "нормандский формат"

США выразили готовность принять участие в переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), однако для расширения необходимо согласие всех членов "четверки", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на владу".