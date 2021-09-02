Perseverance добыл первый образец грунта Марса

Американский марсоход Perseverance сумел собрать образцы марсианских грунта и горной породы.﻿ Об этом заявили в NASA, сообщает УНИАН.

Аппарат высверлил отверстие в одном из камней, сложил образцы в специальную титановую трубку и спрятал ее в специальную ячейку внутри самого марсохода.

Так выглядит трубка с керном Марса / фото NASA

Главный инженер миссии Адам Стельцнер уже назвал это идеальным образцом керна.

"Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале" , - заявил он.

Одна из ключевых задач Perseverance - сбор камни и почвы, которые доставят на Землю с другой миссией, чтобы ученые могли изучить их при помощи самых современных инструментов в своих лабораториях, как это делали с лунным образцами.

Однако в прошлом месяце аналогичная попытка потерпела неудачу - первая порода оказалась значительно мягче, поэтому образец рассыпался и не попал внутрь трубки.

На этот раз выбор пал на "самый твердый камень", который удалось найти в кратере Езеро, где находится Perseverance. Этот камень даже получил имя - Рошетт (Rochette).