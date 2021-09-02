В Испании задержали крупного российского "авторитета" с украинским паспортом

Полиция Испании арестовала в аэропорту Барселоны при попытке въезда в страну по поддельному паспорту влиятельного члена русской мафии, разыскиваемого российскими, сообщает El Periodico.

Как сообщила испанская полиция в четверг, он является "жестоким и влиятельным «вором в законе»", известного в мире организованной преступности России.

Беглеца от российского правосудия арестовали в аэропорту Эль-Прат, когда он пытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту.

Известно, что задержанный был членом высшей криминальной иерархии. Российские власти разыскивали его после побега из суда в прошлом году. Его должны были судить за преступления, за которые криминальному авторитету грозило 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, речь идет о криминальном авторитете Леване Абуладзе, который сбежал в 2020 году из суда во Владимире.