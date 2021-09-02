Более 4400 пожарных локализуют пожар в Калифорнии

Более 4400 пожарных и федеральная команда президента США Джозефа Байдена локализуют лесной пожар "Калдор" в Калифорнии, написал Байден в микроблоге Твиттер, сообщает Интерфакс-Украина.

"Более 4400 пожарных из штата и моя федеральная команда работают над локализацией и подавлением этого бушующего лесного пожара" , - сказано в сообщении.

Last night I approved an emergency declaration for California in response to the Caldor fire. So far this fire has burned more than 200,000 acres. More than 4,400 firefighters from the state and my federal team are working to contain and suppress this raging wild fire. — President Biden (@POTUS) September 2, 2021

Он отметил, что в настоящее время в результате пожара сожжено более 200 тыс. акров земли.

Ранее Байден объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за продолжающегося там с 14 августа пожара "Калдор".