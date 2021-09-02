Зеленский не просил Байдена назначить посла - Ермак

На переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена не поднимались вопросы назначения американского посла и специального представителя Госдепартамента по Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире "Право на владу".

"На широком формате этот вопрос не поднимался. Но мы считаем и надеемся, что действительно новый посол появится вскоре в Украине. Что касается замены господину Волкеру, тоже этот вопрос не поднимался. Но говорилось очень много о непосредственном участии президента" , — сказал Ермак.

Руководитель ОП убежден, что после этого успешного, по его словам, визита Зеленского отношения между Украиной и США будут очень динамично развиваться в разных направлениях.

Напомним, посол США Мари Йованович покинула Украину в мае 2019 года после окончания своей каденции. После нее диппредставительство США возглавляли временные поверенные. Кристина Квин заняла эту должность в январе 2020 года.