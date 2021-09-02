Киевлянам угрожает взлет тарифов на тепло

Тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы этой осенью могут возрасти на 40% из-за дорогого газа. Об этом в четверг, 2 сентября, предупредили в Коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго, сообщает Корреспондент.

"В условиях удорожания газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) тарифы на тепло в Киеве уже этой осенью могут вырасти почти на 40%. Единственный выход сдерживания тарифов – газ украинской добычи по справедливой цене" , – отметили на предприятии.

В Киевтеплоэнерго отметили, что для этого необходимо обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с акционерным обществом Укргазвыдобування, то есть без коммерческих посредников.

В компании подчеркнули, что после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязательств) закупки газа для теплоснабжающих предприятий произошел стремительный рост стоимости газа.

ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем те, которые заложены в тарифах.

При этом положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам от Нафтогаз Трейдинг. Среди них – ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ и тому подобное.