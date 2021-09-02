Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 26

По последним данным в результате наводнений, вызванных разрушительным ураганом "Ида", в США погибли 26 человек. Потери стихии зафиксировано в штатах Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии, сообщает Обозреватель.

По данным телеканала CNN, число жертв стихии постоянно растет. В Нью-Джерси уже официально подтвердили смерть 14 человек, из них пять в едином жилищном комплексе, еще не менее восьми человек стали жертвами стихии в Нью-Йорке, в том числе двухлетний ребенок.

Журналисты уточнили, что Нью-Йорке часть людей вода застигла в подвалах их же домов, одно тело было извлечено из утонувшего в воде автомобиля. Также из автомобиля не смог выбраться водитель в Нью-Джерси, на дом другого жителя штата упало дерево.

Вызванные дождями наводнения размыли железнодорожные пути, затопили дороги, стации метро. Многие жилые дома были разрушены, а сотни людей ждут помощи спасателей. Власти штатов только начинают оценивать ущерб.

Американский лидер Джо Байден в своем обращении к нации в четверг заявил, что ураган "Ида", наводнения и частые лесные пожары свидетельствуют об изменении климата. Он же отметил, что следует быть готовыми к следующим стихиям.

Он заявил, что призовет Конгресс увеличить финансирование энергосистем и инфраструктуры страны, в частности их защиты от стихийных бедствий. Известно, что на данный момент в США около 1,17 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тыс. из них – в штате Луизиана.

Число жертв урагана "Ида" в США возросло . Источник: Bloomberg

Более 20 человек погибли в результате удара урагана "Ида". Источник: Bloomberg

В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. Источник: twitter.com/BradTatum

Ураган "Ида" обрушился на Нью-Йорк. Источник: cbsnews

Эксперты полагают, что глобальные климатические изменения повышают вероятность ливней и наводнений. Источник: twitter.com/AnnaMeiler

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны. Источник: nbcnews

Terminal B ground level at EWR added a swimming pool! pic.twitter.com/TTcPdmUVa1 — Mikey Brasi (@mikeybrasi87) September 2, 2021

Check out this video from Worcester. A DPW worker tells us the rain completely overwhelmed the system. @wbzpic.twitter.com/oMryTq9kVX — Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) September 2, 2021

Unbelievable video from RI: https://t.co/xKAtAFKl4P — Zack Green (@zackgreenwx) September 2, 2021

Thankfully, the local duck population is on hand to survey the damage ???? https://t.co/L1E3HbDWROpic.twitter.com/stF8rwO5xR — Jenna Perlman (@JennaPNews) September 2, 2021

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021