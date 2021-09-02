Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 26
По последним данным в результате наводнений, вызванных разрушительным ураганом "Ида", в США погибли 26 человек. Потери стихии зафиксировано в штатах Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии, сообщает Обозреватель.
По данным телеканала CNN, число жертв стихии постоянно растет. В Нью-Джерси уже официально подтвердили смерть 14 человек, из них пять в едином жилищном комплексе, еще не менее восьми человек стали жертвами стихии в Нью-Йорке, в том числе двухлетний ребенок.
Журналисты уточнили, что Нью-Йорке часть людей вода застигла в подвалах их же домов, одно тело было извлечено из утонувшего в воде автомобиля. Также из автомобиля не смог выбраться водитель в Нью-Джерси, на дом другого жителя штата упало дерево.
Вызванные дождями наводнения размыли железнодорожные пути, затопили дороги, стации метро. Многие жилые дома были разрушены, а сотни людей ждут помощи спасателей. Власти штатов только начинают оценивать ущерб.
Американский лидер Джо Байден в своем обращении к нации в четверг заявил, что ураган "Ида", наводнения и частые лесные пожары свидетельствуют об изменении климата. Он же отметил, что следует быть готовыми к следующим стихиям.
Он заявил, что призовет Конгресс увеличить финансирование энергосистем и инфраструктуры страны, в частности их защиты от стихийных бедствий. Известно, что на данный момент в США около 1,17 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тыс. из них – в штате Луизиана.