Появилось видео, как белорусские пограничники силой выгоняли мигрантов

В Службе охраны границы Литвы заявили, что белорусские пограничники силой выгоняли мигрантов со своей страны. Силовики оттесняли их при помощи металлических щитов, сообщает Обозреватель.

Соответствующие кадры ведомство обнародовало на своей странице в Facebook. На видео видно, что пограничники кричали "Встаем! Пошли! Вперед!".

Белорусские пограничники силой выгоняли мигрантов в Беларусь. Источник: кадр видео

Погранслужба Литвы уточнила, что группа из 13 мигрантов отказывалась пересекать границу. Они хотели вернуться в Беларусь, а из нее – домой.

В то же время в ведомстве добавили, что белорусские пропагандисты регулярно распространяют фейки о насилии со стороны литовских пограничников, однако на деле все обстоит наоборот. И в Беларуси замалчивают жестокое обращение со стороны белорусских силовиков.