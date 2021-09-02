Зеленский показал главе Apple проект "Дія City"

Президент Украины Зеленский и его команда во время рабочего визита в США представили генеральному директору Тиму Куку в штаб-квартире компании в Купертино проект «Дія City», передает﻿ пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Зеленский отметил успех Apple и подчеркнул, что официальное открытие офиса компании в Украине является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

Украинский лидер и его команда презентовали главе Apple проект Дія City. При этом Зеленский спросил о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.