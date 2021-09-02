ВБ готов выделить 150 млн на борьбу с COVID-19 - Ляшко

Всемирный банк может дополнительно профинансировать в Украине реагирование на коронавирус и вакцинацию на 150 млн долларов США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook﻿.

"В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президента Украины Владимир Зеленский провел продуктивную встречу с Фадией Саадах, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии" , - заявил министр.

"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения, по возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине" , - отметил Ляшко.

Министр также добавил, что ключевой элемент сотрудничества Минздрава и Всемирного банка – увеличение темпов вакцинации против COVID-19.