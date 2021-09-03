Голубовская разъяснила, кому грозит тяжелая форма COVID-19

Тяжелое течение коронавирусной болезни в Украине грозит тем, кто относится к группе риска – людям старше 60 лет. Особенно это касается тех, у кого есть сопутсвующие заболевания, сообщает Обозреватель.

Это избыточная масса тела, сахарный диабет первого и второго типа, болезни сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Об этом рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская.

Она отметила, что онкобольные и люди с иммунодефицитом, получающие постоянную иммуносупрессивную терапию, чаще болеют нетяжело. Это связано с тем, что коронавирус – это иммунное заболевание, а не чисто вирусное, как, например, грипп.

Голубовская сказала, что важно правильно вести таких пациентов, поскольку специфичной терапии не существует. В нашей стране разработаны хорошие протоколы лечения, однако есть два фактора, которые значительно влияют на негативный исход болезни, сказала врач.

Так, люди до сих пор слишком поздно обращаются за профессиональной помощью. Это также касается пациентов из групп риска. Часто они не не вакцинированы и поэтому абсолютно не готовы ко встрече с возбудителем. В результате заболевание протекает с тяжелыми осложнениями, которые трудно поддаются терапии.