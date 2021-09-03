По столице Сирии нанесли авиаудар

Дамаск подвергся авианалету. Со ссылкой на государственный сирийский телеканал Ikhbariya.﻿, сообщает Лента.Ру.

Средства ПВО отражают ракетный обстрел. Телеканал продемонстрировал кадры работы зенитных систем в столице Сирии и ее окрестностях.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Также пока неизвестно, кто обстрелял территорию Арабской Республики. Однако ранее аналогичные налеты проводила Армия обороны Израиля, ее целями называли объекты, связанные с ливанским движением «Хезболла».