"Талибан" заявил о дружбе с Китаем

Талибы заявили, что Китай хочет сохранить с ними дружественные отношения. Они обещают оставить посольство в Афганистане и увеличить помощь, сообщает РБК-Украина.

По данным агенства Le Figaro представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил, что Китай пообещал оставить свое посольство в Афганистане открытым и увеличить помощь стране в борьбе с коронавирусом.

По его словам, член политического бюро исламистской группировки в Дохе (Катар) Абдул Салам Ханафи имел беседу с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ву Цзянхао и они договорились о сотрудничестве.

"Заместитель министра Китая заверил, что они сохранят свое посольство в Кабуле, добавив, что наши отношения будут расти (...) Китай также будет продолжать и увеличивать свою гуманитарную помощь, в частности, для лечения COVID-19 " , - заявил Шахин.

Автор: Наталья Скороход