Никифоров ответил на хейт за фото в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров поделился, что шуточная фотография, на которой он позирует в столице США Вашингтоне на фоне Монумента Вашингтона, является ироничной и самой шаблонной, сообщает УНИАН.

Спикер поделился, что не ожидал большой волны критики за такое фото, говорится в Telegram-канале "Политика Страны". По словам собеседника, глава государства не отчитывал его за снимок и не критиковал.

"Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото – две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором – смотрите, я держу в руках "пирамидку"!.." , – поделился он.

Шуточное фото Сергея Никифорова из США / снимок с instagram.com/sergii.nykyforov

Никифоров добавил, что на снимках запечатлены две крайности. Пресс-секретарь добавил, что на самом деле ему не присуща ни одна из крайностей.

"…на самом деле я не такой и не такой – я где-то посерединке. Но вот вам две крайности – выбирайте, какая вам больше нравится" , – утверждал спикер.

Собеседник добавил, что после публикации шуточного фото начал лучше понимать, чего люди ожидают от спикера президента.