ЕС вернет ЮАР миллионы доз COVID-вакцины

Евросоюз вернет миллионы доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной южноафриканской компанией Aspen Pharmacare, обратно в Южно-Афвриканскую республику. Такое решение приняли после запрета ЮАР на экспорт вакцин от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава фармацевтической компании Африканского фонда по приобретению вакцин Страйв Масийива, пишет Le Figaro.

По его словам, Южноафриканская компания Aspen Pharmacare, которая производит вакцину Johnson & Johnson в ЮАР по контракту с американским фармацевтическим гигантом, также прекратит отправку доз в Европу.

"Все вакцины, производимые в Aspen, останутся в Африке и будут распространяться в Африке" , - сказал он.

Он также добавил, что теперь экспорт вакцин из ЮАР в Европу приостановлен. Кроме того, европейцы обещали помочь Южной Африке с вакцинами от коронавируса.

"Кроме того, европейцы пообещали предоставить нам 200 миллионов доз к концу декабря" , - сказал Страйв Масийива.

Автор: Наталья Скороход