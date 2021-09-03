В Одессе будуть судить подрывателей авто с владельцем охранной фирмы

В Одессе будут судить двоих злоумышленников за подрыв в прошлом году автомобиля с владельцем охранной фирмы "Самсон", кандидата в депутаты Одесского областного совета Андрея Бабенко, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Одессы в связи с покушением на убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Следствием установлено, что в ночь с 20 на 21 октября 2020 года злоумышленники, предварительно договорившись, на автомобиле перевезли в определенное место самодельное взрывное устройство с пунктом управления и наблюдения. В частности, устройство было установлено в районе автодороги международного значения "Одесса - Кучурганы", недалеко от села Курган.

В дальнейшем сообщники на месте преступления установили камеру, монитор, аккумулятор и самодельное взрывное устройство, и привели его в действие с целью убийства кандидата в депутаты Одесского облсовета. В результате взрыва поврежден автомобиль марки BMW Х-5, а пострадавший получил телесные повреждения.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры обвиняемые находятся под стражей.