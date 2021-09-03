В Одессе будут судить за взятку начальника подразделения института ВМС

В Одессе за взятку 5 тыс. долл. будут судить начальника подразделения института ВМС Украины национального университета "Одесская морская академия", сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника подразделения вышеназванного вуза.

Фигуранту вменяют покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), которое нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 3. ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, мужчина получил от гражданина взятку 5 тыс. долл. за якобы влияние на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантной должности в следственное подразделение Государственного бюро расследований.