Джонсон призвал подростков быстрее вакцинироваться от COVID-19

Британским подросткам от 16 до 17 лет нужно как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина.

По словам Джонсона, молодые люди являются очень важной группой для потенциальной передачи коронавируса. Он призвал всех, кто имеет право, пойти и получить вакцину.

"Я призываю всех молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет, всех, кто знает молодых людей от 16 до 17 лет - цифры сейчас растут очень быстро. Я просто призываю всех, кто еще не получил укола, пойти и получить его" , - заявил он.

Менее месяца назад Объединенный комитет по вакцинам и иммунизации в Великобритании (JCVI) одобрил введение подросткам этой возрастной группы первой дозы вакцины Pfizer -BioNTech. Однако примерно треть молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет в Англии до сих пор не сделали ни одного укола.

Сейчас в Великобритании рассматривают вопрос о вакцинации детей с 12 лет. Министр образования Гэвин Уильямс сообщил, что решение будет принято "очень, очень скоро" и что Национальная служба здравоохранения готова начать этот процесс, если правительство получит разрешение от JCVI.

Напомним, что в Великобритании стали больше госпитализировать с коронавирусом людей молодого возраста.

Автор: Наталья Скороход