ООН возобновляет полеты в Афганистан

Гуманитарная авиаслужба ООН (UNHAS), которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляет полеты в Афганистан для доставки гуманитарных грузов, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши коллеги из гуманитарной авиаслужбы, которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляют рейсы, чтобы 160 гуманитарных организаций смогли продолжить свою деятельность в провинциях Афганистана" , - заявил Дюжаррик в ходе брифинга.

По его словам, принимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане. Дюжаррик отметил, что пассажирские авиаперевозки в настоящее время связывают столицу Пакистана Исламабад с Мазари-Шарифом и Кандагаром в Афганистане.

Кроме того, добавил он, ведется работа, чтобы организовать авиасообщение для перевозки непродовольственных товаров, например, медикаментов, туда, где они необходимы больше всего. Тем временем, Дюжаррик уточнил, что афганская столица Кабул в настоящее время остается недоступной по воздуху.

"Этот аэропорт еще не работает, по крайней мере для нас. Мы определенно очень надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем. Я думаю, что доступ к аэропортам по всему Афганистану очень важен, учитывая трудности частых поездок по дорогам. И очевидно, что аэропорт в Кабуле действительно очень важен для нас, чтобы мы могли производить ротацию персонала и доставлять товары" , - добавил он.